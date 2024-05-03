桃園鐵路地下化4段將動工 桃園車站排定7/1

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（中央社記者葉臻桃園3日電）行政院副院長鄭文燦今天說，桃園鐵路地下化中壢車站段、中原車站段、中路車站段和桃園車站段，預定5月30日到7月1日間動工，桃園車站排在7月1日，屆時他會來參加動工典禮。

鄭文燦今天至桃園視察「桃園鐵路地下化及捷運綠線G07站共構」和「廣一停車場」。

鄭文燦致詞時表示，桃園捷運綠線即將進入藝文特區、到達桃園車站，桃園車站是捷運綠線、桃園鐵路地下化，及未來捷運棕線的共構轉乘車站，未來是交通樞紐也是商業中心，是很重要的車站。

鄭文燦說，桃園鐵路地下化綜合規劃總經費1048億元，機電等標案都已經發包、進行，近18公里的範圍有8個車站，1個車站1個標，目前平鎮段已經動工。

鄭文燦說，感謝交通部和鐵道局，在3月決標了4個標案，包括中壢車站段、中原車站段、中路車站段和桃園車站段，預定5月30日到7月1日間動工，桃園車站段的動工是排在7月1日，屆時雖然他會在別的單位服務，但還是會來參加動工典禮。

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鄭文燦也說，另外3個標案，包括內壢段、鳳鳴段和桃園醫院段，因為期程上稍微有一點彈性要錯開，所以要等第2階段再來發包動工；希望讓桃園的進步能夠一段一段、一步一步實現。

針對廣一停車場工程，桃園市政府盼中央補助新台幣3.5億元，鄭文燦則現場宣布補助2.8億元，他說，經交通部盤點前瞻計畫相關工程剩餘經費，其他單位還沒發包的尚有2.8億元，將全部補助廣一停車場工程。（編輯：張銘坤）1130503