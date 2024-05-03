大型就業博覽會、校園徵才 5及6月畢業季前展開

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）勞動部今天表示，畢業季前的徵才活動開跑，包含5、6月將在全國舉辦3場次大型就業博覽會、38場次校園徵才活動及36場次職涯及就業準備課程及資源，呼籲大專院校學生把握。

為協助即將成為社會新鮮人的學生求職，勞動部勞動力發展署發布，與大專院校合作補助辦理校園徵才活動資訊，畢業季前的5月有38場次，共計4.5萬筆職缺。

其次，勞動部自5、6月間將舉辦3場次主題式大型就業博覽會，合計到7月，則共計5場次，陸續在屏東、台中、台南、新竹、花蓮等地區辦理，共計1.1萬筆職缺。

勞動部舉例，首場大型就業博覽會25日在屏東縣立體育館舉辦，共有1200個職缺，像是樂雅樂食品「食品廠工務」、赫碩光電「製程設備工程師」、元晶太陽能科技「製程/廠務資深工程師」、成運汽車「資深採購人員」、大江生醫「人資管理師」及「採購管理師（包材）」等職缺，起薪均達新台幣4萬元以上。

再者，青年職涯發展中心（YS）預計在5、6月辦理36場職涯及就業準備相關活動或課程，可至各地YS官網https://gov.tw/Ur2官網報名參加。

以及台灣就業通網站線上「Youth 職涯」就業諮詢平台https://gov.tw/i3R，可做線上預約進行一對一諮詢服務，或是參加平台線上團體諮詢講座、瀏覽線上職涯影音與podcast等資訊。

對於無法及時找到工作者，勞動部提醒可以參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，畢業後待業3個月以上、年滿15至29歲的本國籍初次尋職青年，依照計畫規定完成各項求職準備，求職期間，除有就業服務人員提供協助資源，每月可申領尋職津貼5000元，最高1.5萬元。

而且參加計畫期間找到工作且就業滿一定期間，可申領就業獎勵金最高3.5萬元；以上兩者合計最高可領4.5萬元。

勞動部統計，112年7月1日到113年3月，尋職津貼6647人領取、發出5490萬元，就業獎勵金3289人領取、發出4839萬元，兩者合計9936人（會有重複）領取、發出1億329萬元。

另外，勞動部「投資青年就業方案第二期」還有更多就（創）業及職訓措施，可上台灣就業通網站此方案專區https://gov.tw/jZY查詢。（編輯：陳政偉）1130503