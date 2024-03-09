台大迎賞杜鵑民眾 學系博覽會、人氣餐車滿足需求

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（中央社記者陳至中台北9日電）台灣大學杜鵑花節今天登場，校總區內除學系博覽會、學生社團博覽會，還特別引進人氣胖卡（餐車）進駐，提供民眾餐點和飲品服務，滿足到訪民眾的身心需求。

日本殖民統治時期的台北帝國大學，校園內主要種植椰子等熱帶植物，如今台大到處可見的杜鵑花，是戰後才逐漸種植。

根據台大網站介紹，1948年時，園藝系教授杜賡甡和總務處人員，陸續從六張犁農家收集250株花苗栽種校園內；隨後在1958年，因陽明山仰德大道拓寬，台大接受從園藝試驗所遷來的龍柏，並附贈大量杜鵑、茶花，從此杜鵑花遍布校園。

台大每年在3月杜鵑花盛開的時節，舉辦「杜鵑花節」，結合學系博覽會，讓民眾一同參與，高中生也藉此機會獲得升學輔導資訊。

台大校長陳文章今天主持開幕式，他致詞時提到，台大正積極推動「未來大學2.0」，透過251個領域專長模組，以及院學士、校學士等方案，讓學生有更彈性的修課空間。他建議學子參觀校系博覽會時，不要只是單看某些學系，而是更全面性的了解。

杜鵑花節也特別適合親子到訪散心，台大總務處今年以「花開．有食」構思，引進熱門行動餐車（胖卡） 進駐，3月底前每週二、三、四、六、日提供包含餐點。餐車設置地點包括鹿鳴堂、社科院（楓香道上）、黑森林3處，滿足學校師生及來訪者更多元、豐富的餐飲需求。

如果不方便實地走訪，可透現線上博覽會，利用虛擬實境介面瞭解學系資訊。各地喜愛台大校園的民眾及校友，也可透過活動官網欣賞杜鵑花燦開的美景。相關資訊可參考台大杜鵑花節網站。（編輯：李亨山）1130309

國立台灣大學每年在3月杜鵑花盛開時節舉辦「杜鵑花節」，並結合學系博覽會，邀民眾一同參與，高中生也能藉此機會獲得升學輔導資訊。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月9日