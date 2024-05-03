中國再駁產能過剩 反對藉機推行保護主義

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（中央社台北3日電）中國官方部門近期連續發文反駁產能過剩的批評，中國發改委今日發布文章，稱全球新能源產品需求比中國目前產量多更多，產能過剩難以立論，並反對他國將經貿問題泛政治化，推行保護主義。

中國國家發展和改革委員會（發改委）今日於官方微信公眾號發表文章，以三個面向回應產能過剩的問題。

首先是「所謂中國新能源產品『產能過剩』難以立論」，美國高階晶片有80%用於出口，而中國去年新能源汽車出口量僅占總產量12.5%。

文章提到，全球新能源產品需求比中國目前產量多更多，「當前新能源產品的全球產能還不能滿足未來市場需求」。同時，還要求各國客觀看待中國新能源產業發展成績，稱中國新能源產品優勢是在市場機制作用下形成。

第二面向是「以『產能過剩』為由推行貿易保護主義損人不利己」，論點包括以產能過剩為藉口將經貿問題泛政治化、泛安全化，將拖累全球貿易增長和世界經濟恢復。

發改委強調，中國新能源產品對全球應對氣候變化做出積極貢獻，以產能過剩為由採取保護主義措施，是對全球應對氣候變化努力的嚴重損害。

文章並舉美國過去的保護主義措施說明貿易保護主義損人不利己，是搬石頭砸自己的腳。

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第三面向是「堅決反對以『產能過剩』為名搞保護主義」，稱「堅定維護以WTO為核心的多邊貿易體制，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展」。

文章還說「不管世界形勢如何變化，中國都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大」，將穩步推進制度型開放，堅持與各國對話協商，做大共同利益的「蛋糕」。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130503