本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

電子重回主流 台股漲百點收20330點週線連2紅

2024/5/3 14:02（5/3 14:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北3日電）在電子類股回神、營建類股續旺下，台股今天早盤勁揚逾290點，突破月線衝上20521點，盤中重電族群回檔、航運及櫃買指數翻黑，大盤漲勢收斂，終場收20330.32點，上漲107.88點；台股週線上漲209.81點，週線連2紅。

台股收漲107點，站上月線約20238點，漲幅0.53%，成交值新台幣4049.84億元。電子類股指數今天上漲0.81%，成交比重超過56%。金融類股指數小漲0.27%，傳產族群的營建類股指數上揚2.68%，航運類股下跌0.26%。代表中小型股的櫃買指數跌0.08%。

晶圓代工廠台積電受到蘋果財報優於預期激勵，今天盤中衝788元、上漲超過2%，終場以780元作收、漲幅1.04%。鴻海漲1.3%，收在156元。大立光上揚2.07%，收2215元。聯發科勁揚4%，收1040元。

航空股長榮航預期高票價將持續、看好後市，今天終場上漲1.89%，收37.7元，成交量超過27萬張。

人工智慧（AI）概念股多數收黑，廣達、緯創開高走低翻黑，終場下跌1.72%、3.06%，收在256.5元、111元。位階較低的台達電上漲5.82%，收327.5元。

營建類股續強，皇翔、大將、皇昌、遠雄、根基、基泰均收漲停。

重電族群回檔休息，亞力收跌停135元，士電、中興電終場跌幅超過1%，華城收漲2%。

富邦投顧分析，美國AI股止穩反彈，加上蘋果盤後大漲加持，科技股表現回升，因此有助多方信心回穩。（編輯：楊凱翔）1130503

延伸閱讀
庫克預期蘋果本季重返銷售成長 股價盤後勁揚台指期列窄基指數有前例 專家：不影響台積電期貨力積電斥資3000億元 銅鑼新廠啟用4月PMI走揚 中經院：製造業復甦、景氣微風中揚帆
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
5月台股期指漲90點
172.30.142.32
更多編輯台推薦新聞：