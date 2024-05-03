電子重回主流 台股漲百點收20330點週線連2紅

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（中央社記者吳家豪台北3日電）在電子類股回神、營建類股續旺下，台股今天早盤勁揚逾290點，突破月線衝上20521點，盤中重電族群回檔、航運及櫃買指數翻黑，大盤漲勢收斂，終場收20330.32點，上漲107.88點；台股週線上漲209.81點，週線連2紅。

台股收漲107點，站上月線約20238點，漲幅0.53%，成交值新台幣4049.84億元。電子類股指數今天上漲0.81%，成交比重超過56%。金融類股指數小漲0.27%，傳產族群的營建類股指數上揚2.68%，航運類股下跌0.26%。代表中小型股的櫃買指數跌0.08%。

晶圓代工廠台積電受到蘋果財報優於預期激勵，今天盤中衝788元、上漲超過2%，終場以780元作收、漲幅1.04%。鴻海漲1.3%，收在156元。大立光上揚2.07%，收2215元。聯發科勁揚4%，收1040元。

航空股長榮航預期高票價將持續、看好後市，今天終場上漲1.89%，收37.7元，成交量超過27萬張。

人工智慧（AI）概念股多數收黑，廣達、緯創開高走低翻黑，終場下跌1.72%、3.06%，收在256.5元、111元。位階較低的台達電上漲5.82%，收327.5元。

營建類股續強，皇翔、大將、皇昌、遠雄、根基、基泰均收漲停。

重電族群回檔休息，亞力收跌停135元，士電、中興電終場跌幅超過1%，華城收漲2%。

富邦投顧分析，美國AI股止穩反彈，加上蘋果盤後大漲加持，科技股表現回升，因此有助多方信心回穩。（編輯：楊凱翔）1130503