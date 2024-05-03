庫克預期蘋果本季重返銷售成長 股價盤後勁揚

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（中央社加州古柏迪諾2日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）今天公布財報，上季營收下滑幅度小於預期，執行長庫克表示本季預計重返銷售成長，因公司投資的人工智慧（AI）功能將於幾個月後推出。

路透社報導，蘋果增加4%現金股利配發，並授權進一步買回1100億美元自家股票。根據Investing.com分析師蒙泰羅（Thomas Monteiro），這是蘋果歷來實施最大規模的庫藏股計畫。財報公布後，蘋果盤後股價勁揚約7%。

蘋果財報顯示，儘管面臨激烈的競爭和監管挑戰，蘋果可能會在智慧型手機市場重新站穩腳步。

蘋果股票長期以來被視為華爾街必須持有的股票，但近幾個月以來的表現不如其他科技巨擘，今年以來股價累跌10%，主要是因為iPhone手機需求不振及中國市場競爭激烈。

蘋果本會計年度第2季營收下滑4%至908億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）資料指出的分析師估計均值900.1億美元。

庫克（Tim Cook）告訴路透社，蘋果預期本會計年度第3季（截至6月底）總營收將以「低個位數成長」。根據倫敦證券交易所集團資料，華爾街預估蘋果第3季總營收增加1.33%至828.9億美元。

蘋果第2季iPhone銷售縮減10.5%至459.6億美元，略遜於分析師估計的460億美元。

庫克表示，iPhone銷售仍在「部分市場呈現成長，包括中國在內」。

蘋果先前極少談到AI產品計畫，競爭對手微軟（Microsoft）和Alphabet的谷歌（Google）則砸重金在這種科技上。蘋果去年開始增加研發經費，庫克表示，蘋果過去5年已斥資1000億美元在研發上。

蘋果本會計年度第2季每股獲利1.53美元，超越倫敦證券交易所集團資料顯示華爾街估計的1.50美元。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130503