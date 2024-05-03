馬德里網球公開賽 謝淑薇無緣女雙冠軍戰

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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯在馬德里網球公開賽女雙4強戰，以3比6、5比7落敗，無緣晉級女雙冠軍戰。

女雙世界球后的謝淑薇，本週前往西班牙參加世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的馬德里網球公開賽，同時這一站對她而言別具意義，因為謝淑薇去年復出時就是從這場賽事出發，同年接連在法網、溫網女雙登頂，今年還在澳網捧起女雙、混雙金盃。

本站謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）榮膺女雙頭號種子，一路過關斬將，尤其前役歷經3盤大戰，逆轉擊敗第5種子烏克蘭選手克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的組合，順利挺進女雙4強。

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然而，今天面對第6種子德國選手席格門（Laura Siegemund）與捷克選手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）的組合，「台比聯軍」在首盤即遭遇困境，尤其第7、9局皆被破發情況下，以3比6率先讓出。

第2盤開局陷入1比4落後，不過「台比聯軍」並未輕言放棄，第9局成功突破對手後，第10局又保住發球局，一度追成5比5平手，可惜關鍵第12局遭到對手破發，最後再以5比7落敗，無緣搶下女雙冠軍戰門票。（編輯：陳政偉）1130503