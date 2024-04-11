台灣隊金恩盃12日對紐西蘭拚開胡 謝淑薇確定缺陣

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（中央社記者陳容琛台北11日電）台灣隊今天在網球金恩盃亞大區第一級賽事，以1比2不敵印度，苦吞3連敗，明天力拚開胡，將面對紐西蘭隊，不過女雙世界球后謝淑薇確定不會上陣。

本屆金恩盃台灣隊由女雙世界球后謝淑薇領軍，帶領詹皓晴、梁恩碩、楊亞依及葛藍喬安娜出擊，在前2戰相繼不敵中國、韓國後，今天則是迎戰印度，依序派出詹皓晴、梁恩碩分別扛起前2點單打，第3點女雙依舊由詹皓晴搭檔梁恩碩，然而歷經3點苦戰後，台灣隊仍以1比2惜敗印度。

尤其第3點女雙在關鍵搶10局，錯失3個賽末點機會，導致遭到印度逆轉，詹皓晴賽後接受隨行媒體採訪時透露，每次只要代表台灣隊輸球，都比自己打職業賽輸球還要難過，「我們整體實力是比對手好的，但是今天在關鍵分沒有處理得很好，我覺得真的很可惜，不過我們也都努力堅持到最後了。」

這次金恩盃共有台灣隊、紐西蘭隊、大洋洲隊、印度隊、韓國隊及中國6隊同場較勁，前2名晉級世界組升降賽，3、4名續留一級，最後2名2025年落入亞大區二級。

隨著台灣隊苦吞3連敗，目前與大洋洲同樣墊底，若想要保住亞大區一級地位，接下來迎戰紐西蘭與大洋洲的賽事必須全力求勝。

教練何智仁分析，台灣與紐西蘭的實力算是伯仲之間，不過選手一直是帶傷上陣，加上女雙世界球后謝淑薇也因為膝蓋不適，確定缺席明天對戰紐西蘭的比賽，所以今天將與選手們討論，一定以目前最佳陣容全力搶勝。（編輯：陳仁華）1130411