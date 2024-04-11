台灣隊僅靠梁恩碩拿1點 網球金恩盃不敵印度

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（中央社記者陳容琛台北11日電）在女子雙打世界球后謝淑薇缺陣下，台灣隊今天在網球金恩盃亞大區第一級賽事，僅靠著梁恩碩拿下一點，以1比2不敵印度，苦吞3連敗。

金恩盃亞大區一級賽事今年在中國湖南長沙舉行，共有台灣隊、紐西蘭隊、大洋洲隊、印度隊、韓國隊及中國6隊同場較勁，前2名晉級世界組升降賽，3、4名續留一級，最後2名2025年落入亞大區二級。

台灣隊由女雙世界球后謝淑薇領軍，帶領詹皓晴、梁恩碩、楊亞依及葛藍喬安娜出擊，首戰不敵實力強勁的中國後，昨役即便謝淑薇上陣打女雙，台灣隊仍以0比3遭到韓國橫掃。

今天面對印度，台灣隊首點派出詹皓晴打頭陣，以3比6、2比6不敵女單世界排名第379名的博賽爾（Rutuja Sampatrao Bhosale），不過扛起第2點的「台灣小鋼砲」梁恩碩與女單世界排名第255名的蕊娜（Ankita Raina）力抗3局，以2比6、6比4、6比4上演逆轉勝，扳平戰局。

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進入決勝第3點女雙，台灣隊由詹皓晴搭檔梁恩碩出戰，面對童貝瑞（Prarthana Thombare）、蕊娜的「印度組合」，即便首局以6比4先馳得盤，但「台灣組合」卻在次盤3度遭到破發、以1比6讓出，關鍵搶10局又錯失3個賽末點機會，最後以13比15惜敗。

台灣隊吞下3連敗之後，與大洋洲同樣墊底，剩下兩場迎戰紐西蘭與大洋洲的賽事必須全力求勝，才有機會保住亞大區一級的地位。（編輯：吳協昌）1130411