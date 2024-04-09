台灣女團金恩盃首戰輸中國 謝淑薇膝傷未出賽

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）金恩盃亞大區第一級賽事今天開打，台灣網球女團首戰以1比2敗給中國隊，世界球后謝淑薇未出賽引發關注。台灣隊教頭何智仁賽後轉述日本教練說法，謝淑薇是因為受膝傷影響缺陣。

金恩盃亞大區一級賽事為女子網球團體賽今天在中國湖南長沙登場，台灣女團首戰對戰中國隊一役，5名選手中就有4人亮相，包括詹皓晴、梁恩碩、楊亞依以及葛藍喬安娜，僅8座大滿貫雙打冠軍謝淑薇不在排點名單。

談到謝淑薇缺陣原因，何智仁賽後接受隨隊記者訪問時轉述日本教練藤原里華的說法，謝淑薇受到膝蓋傷勢影響，因此缺席首場賽事。

謝淑薇雖然未出賽，但仍在場邊為擔任第1點單打的葛藍喬安娜加油，而葛藍對手正是去年與謝淑薇一同拿下法國網球公開賽女雙冠軍的搭檔王欣瑜，可惜葛藍最終以5比7、6比7（4比7）落敗。

第2點楊亞依隨後以直落2輸給排名第7、中國一姐鄭欽文，而台灣隊靠著詹皓晴與梁恩碩，以2比0橫掃郭涵煜與朱琳，拿下唯一1點。

在場邊觀戰的謝淑薇直到女雙賽事結束後，才與家人、藤原里華離開球場。台灣隊在吞下首敗後，明天將迎戰韓國隊，力拚開胡。（編輯：管中維）1130409