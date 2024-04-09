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網球金恩盃僅靠女雙拿1點 台灣隊首戰不敵中國

2024/4/9 16:47
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣網球女團今天在金恩盃亞大區一級分組賽首戰出戰地主中國隊，女雙世界球后謝淑薇未出賽，台灣隊僅靠女雙組合詹皓晴與梁恩碩拿下1點，最終以1比2落敗，明天將碰上韓國隊。

金恩盃亞大區一級賽事為女子網球團體賽，今天在中國湖南長沙揭開序幕，台灣隊這次由女雙世界球后謝淑薇領軍，帶領詹皓晴、梁恩碩、楊亞依以及葛藍喬安娜出擊。

金恩盃採每場比賽2場單打、1場雙打，台灣隊首戰面對實力強勁的中國隊，謝淑薇並未在排點名單內，打頭陣的世界排名第305名的葛藍喬安娜迎接金恩盃初體驗。

面對世界排名第43名王欣瑜，葛藍喬安娜浪費開賽3比1領先優勢，以5比7將首盤拱手讓人，次盤更與對手鏖戰至搶7，可惜最終仍以6比7（4比7）落敗。

世界排名第215名的楊亞依隨後上陣，碰上今年澳洲網球公開賽女單亞軍、排名第7的鄭欽文，實力有一段差距的楊亞依首盤以0比6讓出後，次盤在0比4落後情況下，總算在第11局突破對手發球局，但最終未能改變戰局，以1比6輸球。

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中國隊提前鎖定勝利後，第3點女雙已無關勝負，台灣隊派出詹皓晴與梁恩碩，出戰郭涵煜與朱琳，兩組人馬前段僵持不下，盤中互破發球局，台灣組合盤末再度破發得手，以6比4先下一城，次盤乘勝追擊，以6比2勝出。

金恩盃亞大區第一級共有6隊參賽，台灣與紐西蘭、大洋洲、印度、韓國以及地主中國同組，賽事採單循環賽，取分組前2、晉級世界組升降賽。（編輯：張雅淨）1130409

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