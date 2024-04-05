台英混血女將葛藍喬安娜 盼和謝淑薇搭檔拚奧運

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（中央社記者黎建忠台北5日電）返國備戰金恩盃女網賽的台英混血女將葛藍喬安娜，今天出席贊助商活動，她在受訪時透露，自己很想代表台灣參加奧運，當然更希望有機會可以和謝淑薇搭檔女雙。

2024年金恩盃亞大區第一級將於4月9至13日在中國長沙開打，台灣和地主中國、韓國、印度、紐西蘭、大洋洲等國家同組。台灣女網隊這次派出謝淑薇、詹皓晴、楊亞依、梁恩碩、葛藍喬安娜共5人參賽。

現年22歲的葛藍喬安娜，過去都在英國劍橋訓練以及參加WTA職業賽，平時鮮少回台灣，這次首度入選金恩盃國手陣容，也趁著出發前夕回台灣提前適應亞洲的氣候。

葛藍喬安娜在接受媒體聯訪時說道，「謝淑薇一直以來都是她的偶像，很開心這次金恩盃能有她在隊裡頭，相信對每個人一定都會很有幫助。」

高居WTA女雙世界第1的謝淑薇，確定取得巴黎奧運的雙打資格，而她之前也透露，會找1名單打手搭配，根據參賽規定，和謝淑薇搭檔的單打選手，世界排名必須在前300名。

根據WTA官網顯示，葛藍喬安娜目前女單世界排名第307名，她透露，當然希望可以和謝淑薇一起搭檔去奧運，「但就算搭檔不是我，我也希望謝淑薇可以拿到奧運獎牌。」

葛藍喬安娜強調，去年有一場奪冠的比賽因為手傷缺賽，所以積分被扣了不少，但只要上半年有1、2場比賽打好一點，世界排名很容易就回到前300名，「這點我不太擔心。」

葛藍喬安娜也分析說道，「自己看過很多場謝淑薇的比賽，她的網前處理球是世界上最棒的，所以比較需要一名後場的球員，而我自己的強項就是發球和後場球，希望這次金恩盃有機會一起下場。」（編輯：陳政偉）1130405