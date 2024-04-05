返台備戰金恩盃就遇大地震 葛藍喬安娜直呼太可怕

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（中央社記者黎建忠台北5日電）提前返台備戰金恩盃女網賽的台灣網球好手葛藍喬安娜，沒想到就遇上花蓮大地震，讓當時在家裡床上的她睡意盡失，直呼：「真的是太可怕了。」

一直都在英國劍橋訓練基地練球的葛藍喬安娜，因為今年的金恩盃女網賽在中國長沙舉辦，加上又是紅土場地，因此首度入選金恩盃國家隊的葛藍喬安娜特地在比賽前先回台灣適應一下亞洲天氣、順便調時差。

葛藍喬安娜4月2日抵台後就返回高雄阿姨家，原本想要好好睡一覺調時差，沒想到3日早上就遇到大地震，讓她嚇得在床上不知如何是好，「雖然高雄的家只有3樓，搖晃程度也沒有台北大，不過我還是嚇得要命。」

葛藍喬安娜受訪時說，本來想說可以好好睡一覺順調時差，「沒想到隔天一早就遇到大地震，搖晃到我根本睡不著又很害怕，到現在時差都還沒調好。」

在高雄待一晚後，葛藍喬安娜就北上準備參加今天的記者會，沒想到本來預定的飯店也因為地震後水管漏水無法入住，一連換了3間才搞定。

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葛藍喬安娜笑說，這次回台的經驗相當「特別」，不過因為台灣的美食所以很喜歡回家，「在回台灣前就已經收藏的許多必吃的美食，只是時間實在不夠，根本吃不到幾家。」

參加金恩盃女網賽的台灣代表隊預計6日上午10時從松山機場出發，比賽將於9日起開打，台灣和地主中國、韓國、印度、紐西蘭、大洋洲同組。台灣隊派出謝淑薇、詹皓晴、楊亞依、梁恩碩、葛藍喬安娜等5人參賽。（編輯：龍柏安）1130405