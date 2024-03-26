邁阿密網球公開賽 謝淑薇挺進女雙8強

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（中央社記者陳容琛台北26日電）台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）征戰邁阿密網球公開賽（Miami Open），在女雙16強以7比5、7比5獲勝，順利取得8強門票。

謝淑薇今年與梅丹斯重新合拍，兩人在女雙賽場也繳出不錯成績，1月澳洲網球公開賽高舉女雙金盃後，日前又在世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網球賽（Indian Wells），以1盤未失之姿勇奪女雙冠軍，也幫助謝淑薇重返女雙世界球后。

「台比聯軍」續戰WTA千分等級、總獎金約877萬美元（約新台幣2億8000萬元）的邁阿密網球公開賽，名列女雙頭號種子，目標自然是力拚「陽光雙賽」冠軍，而昨役「台比聯軍」以7比6（7比5）、6比3擊敗俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa）的組合。

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今天迎戰俄羅斯布林克娃（Anna Blinkova）、巴西馬丁斯（Ingrid Martins），首盤「台比聯軍」在第3局率先破發，雖然第8局也未能守住發球局，不過在第11局再度上演破發，並以7比5先馳得盤。

次盤同樣由「台比聯軍」率先破發，然而從第8局開始，雙方皆突破對方的發球局，直到第12局「台比聯軍」即時穩住陣腳，在順利保發情況下，再以7比5取得勝利，同時搶下女雙8強門票，下一戰將對上地主組合瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）、科甯（Sofia Kenin），力拚前進4強。（編輯：李亨山）1130326