謝淑薇攜比利時搭檔 晉邁阿密網賽女雙16強

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（中央社記者陳容琛台北25日電）重返網球女子雙打世界球后的謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）征戰邁阿密網球公開賽（Miami Open），首輪以7比6（7比5）、6比3擊敗對手，挺進女雙16強。

繼1月澳洲網球公開賽高舉女雙金盃後，謝淑薇與梅丹斯持續合拍，日前兩人在世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網球賽（Indian Wells），以1盤未失之姿勇奪女雙冠軍，尤其謝淑薇更擠下梅丹斯，重登女雙世界球后寶座。

「台比聯軍」續戰WTA千分等級、總獎金約877萬美元（約新台幣2億8000萬元）的邁阿密網球公開賽，名列女雙頭號種子，隨台灣好手詹皓晴、吳芳嫺相繼兵敗女雙首輪，讓謝淑薇成為僅存台將。

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面對俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa）的組合，「台比聯軍」首盤陷苦戰，前2局互相破發後，兩組人馬狀態回穩，但「台比聯軍」第12局再面臨破發危機，所幸即時化解對手盤末點，逼出關鍵搶7局，順利以7比5先馳得盤。

有驚無險搶下首盤後，即使「台比聯軍」在次盤第3局無法保住發球局，但也回敬對手2次破發，再以6比3取得勝利，晉級女雙16強，下一輪對上俄羅斯布林克娃（Anna Blinkova）、巴西馬丁斯（Ingrid Martins），力拚女雙8強門票。（編輯：李明宗）1130325