邁阿密公開賽8強遭逆轉惜敗 謝淑薇陽光雙冠夢碎

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（中央社記者陳容琛台北27日電）力拚「陽光雙賽」冠軍的台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）在邁阿密公開賽女雙8強，以6比1、4比6、9比11遭逆轉吞敗，無緣晉級4強。

世界女子職業網球協會（WTA）千分等級大賽邁阿密網球公開賽，總獎金約877萬美元（約新台幣2.8億元），與印地安泉網球賽（Indian Wells）並稱「陽光雙賽」。

重返女雙世界球后的謝淑薇，日前與搭檔梅丹斯的「台比聯軍」在印地安泉女雙封后，兩人持續挑戰邁阿密公開賽，力拚「陽光雙冠」。

名列邁阿密公開賽的女雙頭號種子的「台比聯軍」，昨天在16強以7比5、7比5擊敗俄羅斯布林克娃（Anna Blinkova）、巴西馬丁斯（Ingrid Martins）的組合，有驚無險搶下8強門票。

「台比聯軍」今天面對地主組合的瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）、科甯（Sofia Kenin），首盤展現絕佳的壓制力，不僅3度突破對手發球局，包含首局即上演破發，讓「美國組合」毫無招架之力，強勢以6比1拿下。

帶著領先優勢的「台比聯軍」，戰情卻在次盤急轉直下，盤中兩度遭對手破發，最多以2比5落後，最後以4比6讓出。

進入關鍵搶10局，兩組人馬陷入激戰，「台比聯軍」化解1個賽末點後，仍舊無法扭轉戰局，最後以9比11落敗，止步女雙8強，同時也意味挑戰「陽光雙冠」夢碎。（編輯：龍柏安）1130327