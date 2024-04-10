金恩盃謝淑薇女雙上陣 台灣女團仍不敵韓國

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（中央社記者陳容琛台北10日電）網球女子雙打世界球后謝淑薇今天在金恩盃亞大區第一級賽事臨時更換搭檔，最後台灣女團以0比3遭到韓國橫掃，苦吞2連敗。

金恩盃（Billie Jean King Cup）亞大區一級賽事為女子網球團體賽，今年在中國湖南長沙舉行，每場比賽採2場單打、1場雙打，台灣隊這次由謝淑薇領軍，帶領詹皓晴、梁恩碩、楊亞依及葛藍喬安娜出擊。

昨役不敵實力強勁的中國後，台灣隊今天迎戰韓國，首點單打派出梁恩碩打頭陣，沒想到歷經3局大戰，以4比6、6比4、4比6敗給具姸玗，加上第2點單打楊亞依也以0比6、1比6輸給張修貞，讓台灣確定提前落敗。

第3點雙打謝淑薇原先設定與葛藍喬安娜聯手出擊，但賽前卻突然改由楊亞依上陣，兩人僅能在有限時間內練習，導致最後以3比6、4比6敗北。

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針對謝淑薇臨時更換女雙搭檔，台灣隊教練何智仁接受隨行媒體採訪時透露，本來計劃葛藍喬安娜或梁恩碩扛起第3點，不過梁恩碩結束單打賽事後，身體出現狀況，而葛藍喬安娜則是手腕舊傷有點不舒服，尤其下午與謝淑薇練完球後，手腕疼痛感加劇，考量到接下來還有3場比賽，才做出換人決定。

「恩碩後面還有單打賽事，葛藍也要看看狀況能否繼續打，當下也詢問過亞依和恩碩，只是恩碩身體的狀況也不太好，所以後來才排亞依下去。」何智仁也稱讚謝淑薇是水準非常好的選手，即便臨時搭配的組合相對需要磨合，但卻能夠立刻調整，「狀況真的非常好」。（編輯：管中維）1130410