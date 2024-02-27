詹皓晴攜手墨西哥搭檔 闖進聖地牙哥女網賽8強

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（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣網球好手詹皓晴和墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）今天在WTA聖地牙哥女網賽，以6比7、6比4、10比5逆轉擊敗澳洲、俄羅斯聯隊，順利闖進8強。

首盤詹皓晴和奧爾摩斯氣勢如虹，很快連破對手3次發球局，一度以5比1的局數領先俄羅斯布林克娃（Anna Blinkova）和澳洲沙維爾（Daria Saville）聯軍，但沒想到竟被對手連追4局，雙方又戰成5比5局數平手。

雙方鏖戰到進入搶7大戰，詹皓晴和奧爾摩斯開賽就被對手連得5分陷入劣勢，最終以2比7輸掉搶7大戰以及第1盤。

第2盤詹皓晴和奧爾摩斯重整旗鼓，在雙方4比4平手時成功破了對手發球局，隨後再順利保發，以6比4拿下第2盤，扳成平手。

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進入第3盤的搶十大戰，詹皓晴和奧爾摩斯維持好手感和氣勢，對手的前5次發球分就破了4次，很快取得8比2的領先，「台墨組合」最終以10比5順利收下第3盤和比賽勝利；詹皓晴在2013年曾和當時斯洛伐克搭檔胡莎洛娃（Janette Husarova）拿下此賽事亞軍。

聖地牙哥女網賽是世界女子職業網球協會（WTA）500等級賽事，女雙賽事台灣選手除了詹皓晴和奧爾摩斯外，還有吳芳嫺和青山修子聯手參賽。（編輯：張雅淨）1130227