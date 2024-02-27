更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：以色列同意齋戒月停止加薩軍事行動
首頁 / 運動

詹皓晴攜手墨西哥搭檔 闖進聖地牙哥女網賽8強

2024/2/27 15:48（2/27 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣網球好手詹皓晴（左）與墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）（右）27日在WTA聖地牙哥女網賽逆轉擊敗對手，順利闖進8強。（劉雪貞提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月27日
台灣網球好手詹皓晴（左）與墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）（右）27日在WTA聖地牙哥女網賽逆轉擊敗對手，順利闖進8強。（劉雪貞提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣網球好手詹皓晴和墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos）今天在WTA聖地牙哥女網賽，以6比7、6比4、10比5逆轉擊敗澳洲、俄羅斯聯隊，順利闖進8強。

首盤詹皓晴和奧爾摩斯氣勢如虹，很快連破對手3次發球局，一度以5比1的局數領先俄羅斯布林克娃（Anna Blinkova）和澳洲沙維爾（Daria Saville）聯軍，但沒想到竟被對手連追4局，雙方又戰成5比5局數平手。

雙方鏖戰到進入搶7大戰，詹皓晴和奧爾摩斯開賽就被對手連得5分陷入劣勢，最終以2比7輸掉搶7大戰以及第1盤。

第2盤詹皓晴和奧爾摩斯重整旗鼓，在雙方4比4平手時成功破了對手發球局，隨後再順利保發，以6比4拿下第2盤，扳成平手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

進入第3盤的搶十大戰，詹皓晴和奧爾摩斯維持好手感和氣勢，對手的前5次發球分就破了4次，很快取得8比2的領先，「台墨組合」最終以10比5順利收下第3盤和比賽勝利；詹皓晴在2013年曾和當時斯洛伐克搭檔胡莎洛娃（Janette Husarova）拿下此賽事亞軍。

聖地牙哥女網賽是世界女子職業網球協會（WTA）500等級賽事，女雙賽事台灣選手除了詹皓晴和奧爾摩斯外，還有吳芳嫺和青山修子聯手參賽。（編輯：張雅淨）1130227

#吳芳嫺
#詹皓晴
#奧爾摩斯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17