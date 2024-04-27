詐團想用AI變聲騙錢 新北警拆穿守住男子38萬元

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（中央社記者楊侃儒新北27日電）新北市71歲李姓男子接到與兒子聲音相似電話，稱要新台幣38萬元買電腦設備，李姓男子到銀行匯款時行員覺得異常報警，員警到場發現詐騙集團疑用AI變聲，經視訊確認拆穿騙局。

新北市政府警察局三重分局今天表示，日前接到銀行員通報疑詐騙事件，員警前往銀行處理時打給對方，為確認真實性，員警詢問個人資料問題，對方對答如流，隨後員警請李姓男子用視訊與對方通話，但視訊開啟後，對方卻遮住鏡頭，看到警方在旁隨即掛電話，李姓男子才知受騙。

警方說，李姓男子在家接到對方致電，謊稱是李姓男子兒子，對方稱手機壞掉換新機，請李姓男子重新加入新的通訊軟體LINE帳號，李姓男子認為聲音和兒子一樣，不疑有他加入新帳號；對方告訴李姓男子要買電腦設備，請李姓男子到銀行匯款，如果行員問匯款用途就說貨款。

警方表示，詐騙集團手法日新月異，會以人工智慧（AI）聲音生成軟體裝成親友致電民眾，再稱急需用錢；民眾遇可疑情況須再次求證或打165反詐騙專線。（編輯：李明宗）1130427