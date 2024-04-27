鋒總給不同任務 林哲瑄自知有年紀期許年輕選手

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職富邦悍將林哲瑄一直是球隊支柱，不過開季打擊狀況不佳，直到今天演出猛打賞，他表示，知道自己年紀到了，沒辦法每天先發，也期許年輕選手慢慢成長，球隊才會步入正軌。

35歲的林哲瑄在去年季末因左手鉤狀骨骨折而動刀，今年開季在一軍打擊狀況不佳，在今天之前打擊率1成25。不過悍將今天與味全龍隊交手的賽事，林哲瑄4打數敲出3支安打，其中在11局下敲出再見安打，包辦2打點、1得分，成為悍將3連勝的功臣。

林哲瑄在賽後表示，今年季前的春訓沒有參與到，除了手腕要復健，身上還有很多其他傷勢，「畢竟年紀慢慢愈來愈大，身體很容易有一些問題，也很謝謝教練團給我一些時間調整，持續給我機會、信任我，畢竟前面真的表現得太不好了。」

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林哲瑄透露，悍將總教練陳金鋒今年有給予他不同角色，「不可能每一天都先發，我自己也知道年紀到了，年輕選手要慢慢成長、進步，這樣球隊才會導入正軌，他們必須成長球隊才會贏球，自己也可以接受這樣的方式。」

對於林哲瑄今天在延長賽突破味全龍隊的內野「5人佈陣」，陳金鋒也大讚，「他自己經驗很好，知道把球打往外野就有機會，投打對決過程當中，很穩定地去設定每個好球來攻擊。」（編輯：李亨山）1130427