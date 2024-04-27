港澳生談留台就業經歷 求職遇挫折不放棄

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（中央社記者陳鎧妤台北27日電）不少港澳學生希望在台灣畢業後留下來工作甚至定居，有香港學生遇到多番挫折不放棄，為了獲得理想的工作自願降薪；有澳門學生把握台灣的發展空間，畢業後當健身教練，還計劃開設個人工作室。

大陸委員會及財團法人台港經濟文化合作策進會主辦的「港澳學生留台就業創業座談會」，27日在台北舉行，多名港澳生分享畢業後就業的經歷。

來自香港的余浩瞬在台灣求職遇到不少挫折。2010年在台灣師範大學僑生先修部畢業後，他入讀銘傳大學醫療資訊與管理學系，於2014年畢業。

余浩瞬表示，一直想留在台灣生活，可惜畢業後找不到工作，惟有先回香港，找到一份貨運文件助理的工作。在台5年的生活令他熱愛台灣，加上2014年香港發生社會運動，更令他希望返台生活。

余浩瞬後來接獲一家台灣醫院的通知，聘用他在資訊室工作，便賣掉香港的家當飛來台灣。但資訊室的工作申請未獲勞動部批准，在台工作的希望再次落空。

但余浩瞬沒有放棄，繼續努力求職，終於找到一份客服工作。一年後，為了學以致用，他自願降低薪水，獲聘為一家公司的軟體工程師，一年後因表現理想獲公司大幅加薪8000元。今年，他正式成為一家大企業的系統分析師。

余浩瞬說，自己在台灣的發展不是一帆風順，但為了留在台灣生活而努力找工作。現在他在台灣已經買房買車，有了自己想要的生活，而這些生活是他在香港的時候，想也不敢想的。

澳門人何嘉淳2020年在台灣市立大學天母校區（前身為台北市立體育學院）畢業，主修休閒運動管理。他說，本來計劃畢業後回澳門當警察或體育老師，但畢業時需要考證照，他選擇考健身教練，沒想到在訓練的過程中，愛上了當健身教練。

何嘉淳說，從小喜歡到外面冒險，追求自己的夢想，而澳門產業單一，要在健身教練上有所發展，台灣的空間大很多。

他表示，很幸運畢業後獲得符合法規要求的公司聘請，以畢業生的身分留台工作。在教健身的過程中，看到學生身體及健康慢慢改進，獲得很大的成就感。現在逐漸累積自己的學生，期間也不斷進修，希望今年下半年開設個人工作室。

何嘉淳建議港澳生在考慮是否留台工作時，要想清楚自己為什麼要留在台灣。對他來說，獲得台灣身分證是次要，最重要是他有發展及成長的機會。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟表示，在少子化及考慮到產業發展的情況下，政府積極招攬人才，港澳生有其優勢，陸委會也會為學生為提供更多資訊。

在今天的座談會上，多名提問的港澳生關注申請定居的條件，以及僑外生留台工作評點制的要求。評點制是現在僑外生留台就業的主要途徑，8個評點項目總分190分，拿到70分符合留台工作資格。

教育部及勞動部統計數據顯示，2022年8月至2023年7月，申請評點制的港澳畢業生有1409人，核准1311人，核准率約93%。（編輯：楊昇儒）1130427