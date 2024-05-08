孫易磊遇危機飆出2次三振 日職二軍3場無失分

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍出賽，中繼1局雖然被敲安打、投出保送，一度面臨危機，不過最後飆出2次三振化解危機，本季到目前為止出賽3場還沒有失分。

19歲的孫易磊在去年U18世界盃棒球賽投出身價，隨後與日職火腿隊簽下育成合約，今年開始旅日首年球季，要力拚轉支配下（正式球員）。

今天火腿隊二軍對上橫濱DeNA隊二軍的賽事，孫易磊在6局上中繼登板，1出局後雖然被大田泰示敲出一壘安打，接著又投出保送，形成一、二壘有人危機，不過接著連續飆出2次三振，分別三振掉小深田大地、高見澤郁魅，自己化解危機。

總計孫易磊用24球投1局，被敲1支安打沒有失分，單場最快球速153公里，本季目前在二軍出賽3場、共3局，防禦率仍保持在0。此戰雙方鏖戰到延長賽，直到11局下火腿隊選到3次保送，最後福田光輝遭到觸身球擠回再見分，終場火腿隊二軍以4比3獲勝。（編輯：陳政偉）1130508