黃天牧卸任前談銀行文化 盼業者重視第2張執照

（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會主委黃天牧任期19日將屆滿，他近日感性提及，金管會對理專弊案作了裁罰、也提出理專十誡，但這僅是治標，這幾年他一直想在文化與行為多著力，他強調，金融機構有2張執照，一張由金管會核發，另一張則是社會給的。

金管會公告首長最新言論集，黃天牧日前受邀出席台灣銀行全行行務會議，暢談對銀行業轉型及文化塑造的觀察，因黃天牧4年任期將於5月19日屆滿，這是黃天牧任期尾聲少數答應出席致詞的場合。

黃天牧會中談到關於文化誠信塑造，他曾告知金融研訓院可多推展文化與行為課程，可惜大家體會不深，只覺得文化與行為等同法遵、不要犯錯、integrity（廉正），實際上，文化與行為是當一個人面對道德困境的時候，能做出正確決定的能力。

黃天牧指出，金管會對理專舞弊案件作了許多裁罰、也提出理專十誡，但那僅是治標，領導人的風格及所思所見才是最關鍵之處；若KPI訂得不合理、若領導人在乎的只是利潤，如何期待理專團隊面對道德困境時，能做出正確選擇。

他說，教育職員在面對道德困境時，提升判斷及做決策的能力，是他這幾年在文化與行為上一直想多做的事情；他強調，金融機構有2張執照，一張是金管會核發、另一張是社會給的，金融機構的資本也有2種，一種是經濟資本，可用金錢計算，另一種是社會資本，用信任評量。

黃天牧表示，現在無論公、民營企業都面臨轉型考驗，首先是永續轉型，他在4年前接任金管會主委時，提出韌性、創新、永續、包容4個監理目標及6大推動方案，其中包括綠色金融在內。

黃天牧說，他認為永續和民主、人權同樣都會成為普世價值，現在外資投資台股，看的不僅是EPS，而是看公司治理、多元、普惠及永續作為，因此他起心動念，認為要讓台灣永續與國際並駕齊驅，他對永續金融政策的推動，不是只看到金融機構，而是看見這對台灣價值加值的重要性。

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至於銀行數位轉型，黃天牧坦言，近年金管會發現，民營金融機構對資訊系統軟硬體都有相當資源配置，但公股銀行可能受限預算配置等，雖有努力，但相對民營銀行步伐仍有距離，因此銀行系統升級產生的問題，金管會不一定會處分。

黃天牧進一步說，「若有錯就處分，那誰敢去創新？誰敢去進步？若金管會不給銀行容錯空間，銀行又怎敢嘗試系統轉型」；他認為，如何應用大數據分析，包括在獲客、產品推廣、風控及客戶聯繫上進行更多元結合，乃至於AI運用等，都是銀行要積極努力的方向。（編輯：林淑媛）1130508