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美國子公司併入貢獻 保瑞4月營收年增8成創逾1年高點

2024/5/8 18:06
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（中央社記者何秀玲台北8日電）生技股王保瑞今天公告4月營收為新台幣16.43億元，年增逾80%、月增118%，創下近14個月以來新高。

保瑞表示，這也是集團於今年4月1日接手子公司美國製藥公司Upsher-Smith Laboratories（簡稱USL）營運管理後，首次將USL旗下營收合併至保瑞集團，為保瑞進軍全球市場奠定另一個成長基石。

保瑞表示，目前USL旗下業務仍是以美國市場藥品銷售為主，故以保瑞集團2大事業體區分，USL營收將歸屬於全球市場銷售業務之一部份，再加上4月安成藥業旗下胃食道逆流產品Dexlansoprazole在美國市場競爭態勢回穩，市占持續保持領先，使得4月全球市場銷售業務營收一舉突破11億元大關。

若排除新併入USL營收，原有的安成藥業與保瑞聯邦，4月業績也較去年同期成長逾5%。

保瑞表示，4月全球委託代工CDMO（藥品委託開發暨製造服務）業務亦有亮眼表現，配合客戶專案進度及出貨排程，也讓4月營收月增加近11%，已連續2個月達成雙位數成長目標。（編輯：潘羿菁）1130508

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