晨暉攜手全球最大發酵原料集團 進攻全球市場

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（中央社記者何秀玲台北18日電）生技股王保瑞轉投資的保健營養原料廠晨暉生技今天宣布，與全球最大發酵原料製造商樂斯福（Lesaffre）集團旗下公司Gnosis by Lesaffre策略聯盟，運用雙方在保健產品原料擅長優勢，建立長期夥伴關係。

雙方今天發表合作的第一項營養保健品「MenaQ7 Metabolic」，整合兩家公司關鍵成分，成為策略聯盟中的第一個重要里程碑；晨暉生技表示，與Gnosis by Lesaffre將攜手加速前行，共同擴大美國、亞洲等多個地區的業務版圖。

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晨暉生技表示，Gnosis by Lesaffre是全球最大發酵原料製造商樂斯福集團旗下全資子公司，透過發酵解決方案，聚焦在營養、健康和個人護理業務，在法國設有總部，營運據點遍布全球主要市場包含美國、瑞士、義大利、印度及中國，並已在世界重要據點建立客戶關係網路。

本次策略聯盟是晨暉生技在去年11月加入保瑞集團後，宣布的第一個跨國業務拓展計劃。晨暉也將運用此次合作的機會與經驗，持續向國際市場推動更多產品創新與商業模式。（編輯：楊凱翔）1130318