本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

4月下旬豪雨 農業損失達2714萬元

2024/5/8 19:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北8日電）台灣4月下旬豪雨造成農業災損，農業部今天表示，彙整各直轄縣市農業災情報告，總計損失新台幣2714萬元，其中農產部分損失2639萬，受損作物主要為韭菜，損失金額807萬元。

農業部今天發布4月下旬豪雨農業災情報告，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失計2714萬元。

其中，農產估計損失2639萬元，總體農作物被害面積471公頃，損害程度23%，換算無收穫面積107公頃，受損作物主要為韭菜，被害面積20公頃，損害程度40%，換算無收穫面積8公頃，損失金額807萬元，其次為西瓜738萬、香瓜284萬、一期水稻201萬及苦瓜164萬等。

至於民間設施部分，農業設施估計損失金額75萬元，主因水平棚架網室受損。

若以縣市來看，以桃園市損失807萬元（占30%）、雲林縣損失539萬元（占20%）、高雄市損失528萬元（占19%）、屏東縣損失467萬元（占17%）及嘉義縣損失269萬元（占10%）較為嚴重。（編輯：陳政偉）1130508

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：