私法人假宿舍真豪宅 民團指內政部審核機制形同虛設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北8日電）內政部去年修正平均地權條例，新增私法人購屋許可制，不過民間團體指出，目前私法人購買住宅作為宿舍的許可案中，有17案的員工數僅1人，有4戶的購買總價達新台幣1億元，內政部的審核機制形同虛設。

民眾黨立委黃國昌、消費者文教基金會董事暨房屋委員會委員張欣民、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱今天舉行「玩真的，還是打假球？新政府應落實法人購屋審核機制」記者會。

彭揚凱表示，根據統計，近年台灣私法人購買住宅數量逐年升高，因此政府去年修正平均地權條例，增訂申請許可制，管制法人買賣住宅加以管制；但新法實施後，透過黃國昌向內政部調閱的資料，可發現審核機制形同虛設，根本就是打假球。

根據OURs提供的資料，法人購買住宅作為宿舍許可案，核可案件有179案，其中員工數僅1人的有17案，員工數2到10人的有57案，員工數11到100人的有81案，員工數101人以上有24案，其中有4戶購買總價落在新台幣1億元以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃國昌表示，員工人數僅1人，卻核准法人買住宅，到底是什麼概念，甚至還有法人是買上億元豪宅，但經過調查，根本是富豪透過名下的公司去投資住宅，而那一名員工就是富豪本人。

黃國昌指出，台北市前十大豪宅「西華富邦」就有3.2億元的1人宿舍，另一個豪宅「文華苑」也被查出是5.6億元6人宿舍。他質疑，法人當初以宿舍名義取得內政府許可，分明是違法，內政部是否要撤銷許可並且究責，這是內政部無可迴避的問題。（編輯：翟思嘉）1130508