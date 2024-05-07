以莉‧高露520就職典禮獻唱 維持健康足不出戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北7日電）歌手以莉‧高露5月20日將在準總統賴清德就職典禮獻唱多首經典歌曲，搭配30名國立台灣藝術大學舞蹈系學生一起跳當代舞；以莉‧高露說，很緊張，為維持健康狀態盡量足不出戶。

曾獲金曲獎最佳新人獎的以莉‧高露表示，就算外出也一定戴緊口罩，「真的很怕感冒」，還為護嗓早睡早起、不熬夜，少吃炸物及清淡飲食。

擔任編舞的闖劇場團長黃懷德說，2個月前就開始準備，花很長時間對同學們解說舞蹈的每個手勢、姿勢與頓點，而能在就職典禮演出除興奮、開心以外，沒其他字可形容。

以莉‧高露將於就職典禮演唱「愛你一萬年」、「綠島小夜曲」、「野百合也有春天」、「流水年華」與「分享」，並在舞台上與學生們詮釋「土地之愛，唱響台灣」。以莉‧高露昨天到台藝大和學生們彩排，過程順利，也讓她感受到學生們熱情和青春。

以莉‧高露表示，接到任務相當緊張，幾乎日日在家練唱，想辦法讓身體保持健康狀態，對歌曲還要再熟悉，情感要一直練，才能融合舞蹈。

她說，會以最好狀態登台，「很緊張，但也很開心、興奮」，這是很嚴肅場合，讓世界看到台灣，她也在思考怎麼展現給國外的人看。（編輯：李明宗）1130507