花蓮富里幸福巴士延伸台東池上 擴展鄉民生活圈

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮最南端的富里鄉與台東池上鄉相臨，居民往來頻繁，富里鄉的幸福巴士從4月開始將服務範圍擴展至池上鄉，助鄉親們享受更便利的交通服務，進一步提升生活品質和便利性。

落實偏鄉行的正義及照顧偏鄉民行需求，交通部公路局近幾年積極推動偏鄉幸福巴士及幸福小黃，花蓮縣自民國108年來陸續完成鳳林、秀林、壽豐、瑞穗及豐濱等鄉鎮的幸福巴士營運。

富里鄉公所今天發布訊息表示，經調查民眾需求顯示，鄉民不論就醫、就學或採購，都常往返鄰近的池上鄉，形成一日生活圈，因此，將服務範圍延伸至池上，對於鄉親們而言是一項極具利益的服務擴展。

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根據幸福巴士營運報表數據，自服務範圍擴展至池上鄉以來逾1個月，共行駛23班次，行駛總公里數375公里，服務人次75，超出當初的預期。

鄉長江東成表示，非常感謝交通部公路局和花蓮縣政府積極推動幸福巴士2.0計畫，也感謝台東監理站、花蓮監理站和東台灣市區客運公司的合作。正因為有大家的支持與努力，才能夠將服務延伸至池上鄉，讓生活圈擴大，邀請鄉親多多利用這項服務。（編輯：謝雅竹）1130508