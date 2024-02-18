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忽晴忽雨水稻染病 富里鄉公所補助防治稻熱病

2024/2/18 16:54（2/18 17:06 更新）
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近期忽晴忽雨、氣溫忽高忽低，水稻較容易感染稻熱病，花蓮縣富里鄉公所擬補助防治水稻葉穗稻熱病用藥，以減輕農民負擔，保障農民收益。（富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月18日
近期忽晴忽雨、氣溫忽高忽低，水稻較容易感染稻熱病，花蓮縣富里鄉公所擬補助防治水稻葉穗稻熱病用藥，以減輕農民負擔，保障農民收益。（富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年2月18日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮富里鄉稻米耕作面積2320公頃，是縣內水稻種植面積前3大鄉鎮，近期忽晴忽雨、氣溫忽高忽低，水稻較容易感染稻熱病，鄉公所將補助防治水稻葉穗稻熱病用藥，保障農民收益。

富里鄉公所表示，稻熱病為水稻常見病害，好發於水稻第一期作約3月至6月間，目前鄉內一期水稻已進入分蘗盛期，若「葉稻熱病」未及時防治，進入抽穗期後，可能能會發展成「穗稻熱病」，嚴重時造成稻穗白化乾枯，造成水稻減產。

鄉長江東成指出，為保障農民收益，將補助防治水稻葉穗稻熱病用藥，以減輕農民負擔。經縣府開會決議，補助水稻葉穗稻熱病用藥每人每年1次，補助金額單價為新台幣300元/公頃為原則，農民檢具發票或收據到公所辦理補助及核撥。

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農業部花蓮區農業改良場說明，稻熱病是一種真菌造成的病害，其發病與否與氣溫、雨水及氮肥施用情形等因素密切相關，在溫度適宜的環境下，降雨日數越多，發病漸趨嚴重，若未能及時防治，稻熱病能在短時間內如同瘟疫般蔓延擴散，故稻熱病亦有「稻瘟」之稱，是水稻栽培區最嚴重的流行病之一。

稻熱病菌可危害稻穗、莖節及葉舌等部位，其孢子發芽感染稻株後產生病斑，並大量繁殖分生孢子，其發病週期僅需4至5天，感染初期於葉面上先形成褐色或暗綠色小斑點，逐漸擴大成紡錘形，此時病斑邊緣呈赤褐色周圍帶有黃暈，中間呈灰白色，嚴重時葉片枯萎或全株枯死，如感染稻穗時則造成榖粒不充實。（編輯：黃世雅）1130218

#江東成
#富里鄉公所
#水稻
#黃世雅
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