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好天氣至21日高溫30度 22日變天元宵節偏涼

2024/2/18 17:59
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（中央社記者張雄風台北18日電）交通部中央氣象署今天表示，21日之前天氣穩定，中南部高溫可達攝氏30度；22日下半天起至24日元宵節、25日北部及東半部偏涼有雨，白天高溫降至17到19度，低溫約14、15度。

氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，明天至21日各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨；20日、21日因為熱對流較為旺盛，北部山區午後可能會有零星短暫陣雨。

葉致均指出，22日預計在下半天開始鋒面通過，接著東北季風增強，持續影響至25日；目前觀察這波鋒面水氣不多，主要降雨範圍在北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。

溫度方面，葉致均表示，明天至21日白天溫暖，西半部稍有日夜溫差，白天北部及東半部高溫約26至29度，中南部約28至30度；各地低溫約19至21度。

葉致均提到，22日鋒面通過及東北季風逐漸增強，白天高溫稍降，真正感受到變涼會是23日之後，白天北台灣高溫降到17至19度，東部約22度，中南部仍有25至28度；低溫部分，北台灣14、15度，南部及東南部約16至18度。

若依目前資料，葉致均說，元宵節（24日）、25日北部及東半部大致會呈現偏涼有雨的情況。

葉致均提醒，明天至22日馬祖、金門易有霧或低雲；明天至21日西半部地區夜晚清晨也有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130218

#元宵節
#東北季風
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各地白天微熱高溫上看30度 西半部夜晚留意局部霧
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