大台北2/2高溫剩20度 下週起一路偏冷至大年初二

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署今天表示，明天西半部留意有霧，各地仍偏暖；首波東北季風2月2日起增強，影響至2月3日，大台北高溫約攝氏20度；下一波東北季風2月5日增強、7日冷空氣南下，將一路偏冷至大年初二。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，東半部、恆春半島零星降雨，整體高溫約26至29度，南部局部地區仍有可能出現30度以上高溫。

葉致均指出，2月2日起東北季風增強，影響至2月3日，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北台灣高溫下降，以大台北為例，明天高溫約28度，東北季風影響期間預估會降至約20度；這波東北季風2月4日減弱，北台灣高溫可回升至25度左右，降雨範圍縮小至東半部及恆春半島。

葉致均表示，2月5日有一波鋒面通過，接著東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨；2月7日之後華南水氣增加，北台灣整天有短暫雨，花東地區、中部山區也有局部短暫雨，預計這波水氣會持續至除夕（2月9日）。

此外，葉致均提到，北部從2月5日起氣溫就會呈階梯式下降，且2月7日入夜後冷空氣南下，預估強度達冷氣團等級，氣溫可能一路偏冷至大年初二（2月11日），預估2月5日北部高溫約22度，2月7日高溫降至17、18度，入夜後會更冷；這波冷空氣中南部也有感，從2月7日起也會逐減降溫。

葉致均提醒，今晚金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園能見度已不足200公尺；明天、2月3、4日西半部地區，以及明天至2月2日、2月4、5日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1130131