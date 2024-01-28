北海岸清晨防10度低溫 29日白天起逐日回暖

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署表示，今晚明晨北海岸、金門仍要留意有局部攝氏10度以下低溫發生；明天白天起逐日回暖，31日、2月1日各地高溫皆達25度以上；2月2、3日東北季風增強，北部高溫略降至21、22度。

中央氣象署今天更新低溫特報，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷，今晚至明晨新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生。

氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，雖然寒流已經減弱，但今天仍有一波冷空氣南下影響，預估北海岸、金門仍有局部10度以下低溫。

葉致均指出，今晚、明晨各地還是偏冷，中部以北、東北部低溫約13、14度，其他地區約15至17度；明天白天起氣溫會明顯回升，北部、東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，局部地區可達27、28度。

葉致均表示，明天起逐日回暖，31日、2月1日各地高溫皆可達到25度以上，中南部局部可能達28至30度，各地低溫約15至18度，要留意日夜溫差；2月2、3日雖有一小波東北季風增強，但冷空氣不強，主要是北台灣高溫略降至21至22度。

降雨方面，葉致均說，今晚、明晨有一波中層水氣通過，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨；明天白天水氣減少，降雨情況會以迎風面及局部山區為主，西半部大致上多雲到晴。

葉致均提提到，30日至2月1日以偏東南風環境為主，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中30日北部山區有零星降雨；2月2、3日東北風增強，桃園以北、東半部有短暫雨；預估4日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。

葉致均提醒，30、31日西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，其中馬祖2月1、2日仍易有局部霧或低雲。（編輯：陳仁華）1130128