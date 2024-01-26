週末合歡山可能下雪 2/1各地白天逾25度、中南部上看30度

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（中央社記者余曉涵台北26日電）中央氣象署預報員葉致均今天說，未來一週溫度逐漸回升，尤其2月1日到2月2日，各地高溫可以達到攝氏25度以上，中南部甚至有機會出現30度高溫。

葉致均告訴中央社記者，週末還是東北風環境，北部跟東北部的雲量較多，中南部則是晴到多雲的天氣型態，迎風面的北海岸、東半部有局部短暫雨。

葉致均說，明天入夜後，有華南水氣通過，北部跟中南部會有零星雨勢，但28日白天就只剩下迎風面地區跟各地山區有短暫雨。

溫度方面，葉致均指出，北部溫度會回升1到2度，預計北台灣在15度到16度，花東地區19度到23度，中南部則有20度到25度。

葉致均說，不過28日冷高壓南下，北東的白天高溫會略為下降，但其他地方不會有影響。

葉致均表示，這兩天高山雖然仍有降雪機會，但比較零星，預估明天晚上到後天清晨中部以北3000公尺以上高山都有機會降雪。

葉致均指出，29日後屬於偏東風的環境，迎風面要留意短暫雨，溫度上有逐日回升，尤其2月1日到2月2日各地高溫可以到25度到26度，中南部甚至可以到30度高溫。

另外，葉致均提醒，下週後期轉吹東南部，30日中南部跟馬祖要留意霧。（編輯：陳政偉）1130126