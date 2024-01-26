中國現霾害 環境部估28日全台空氣品質多亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）環境部表示，中國山東到上海今天出現霾害，預計1月27日晚間起伴隨東北風南下影響台灣空氣品質，28日上午往南傳輸影響中南部，預估全台多為橘色提醒等級，南部2月2日起逐步轉好。

環境部發布新聞指出，根據空氣品質監測、空氣品質模式模擬及中央氣象署預報資料，中國山東到上海地區1月26日出現霾害現象，27日晚間起，境外污染物將伴隨東北風南下影響國內空氣品質。

環境部並說，28日將傳輸到中南部，預估全台空氣品質多為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，離島地區短時間會達對所有人不健康的紅色提醒等級。

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何時改善，環境部說，29日上午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級，將持續至2月1日；2月2日起擴散轉佳，南部地區空氣品質逐漸好轉。

因應境外污染物可能影響空氣品質，環境部說明，除事先協調台電、麥電等燃煤電廠降載減排，並提醒地方政府隨時關注空氣品質變化狀況，後續將適時啟動預警及應變措施，以及特別加強轄內營建工地灑水、料堆覆蓋及露天燃燒巡查等管制作為，以減輕空污負荷。（編輯：陳政偉）1130126