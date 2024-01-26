更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃
首頁 / 生活

中國現霾害 環境部估28日全台空氣品質多亮橘燈

2024/1/26 14:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北26日電）環境部表示，中國山東到上海今天出現霾害，預計1月27日晚間起伴隨東北風南下影響台灣空氣品質，28日上午往南傳輸影響中南部，預估全台多為橘色提醒等級，南部2月2日起逐步轉好。

環境部發布新聞指出，根據空氣品質監測、空氣品質模式模擬及中央氣象署預報資料，中國山東到上海地區1月26日出現霾害現象，27日晚間起，境外污染物將伴隨東北風南下影響國內空氣品質。

環境部並說，28日將傳輸到中南部，預估全台空氣品質多為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，離島地區短時間會達對所有人不健康的紅色提醒等級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

何時改善，環境部說，29日上午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級，將持續至2月1日；2月2日起擴散轉佳，南部地區空氣品質逐漸好轉。

因應境外污染物可能影響空氣品質，環境部說明，除事先協調台電、麥電等燃煤電廠降載減排，並提醒地方政府隨時關注空氣品質變化狀況，後續將適時啟動預警及應變措施，以及特別加強轄內營建工地灑水、料堆覆蓋及露天燃燒巡查等管制作為，以減輕空污負荷。（編輯：陳政偉）1130126

#空氣品質
#環境部
#境外污染物
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.24