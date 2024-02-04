冷氣團7日起南下 春節期間先濕後乾低溫探12度

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天表示，預估7日起大陸冷氣團南下，7日至9日（除夕）受到華南雲雨區影響，各地偏濕冷，北台灣低溫約攝氏12、13度；10日（初一）起水氣漸減，西半部日夜溫差大。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，今晚至明晨有鋒面通過，各地有局部短暫陣雨，中部以北沿海地區，不排除可能會有雷雨發生；明天白天後鋒面遠離，降雨以東北季風迎風面及各山區為主，預估持續到6日。

葉致均指出，7日至9日華南雲雨區東移，其中7、8日水氣較多，全台有雨，基隆北海岸、大台北山區可能會有局部大雨發生；9日（除夕）水氣稍減，但各地仍有局部短暫雨。

葉致均說，10日（初一）逐漸轉乾，降雨以東北風迎風面為主、11日（初二）水氣更少，各地大致上都是多雲到晴。

溫度方面，葉致均表示，明天鋒面通過後東北季風增強，北台灣氣溫轉涼，今天高溫仍有24、25度，明天約降至18到20度，各地低溫約16度。

葉致均提到，7日大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，預估中部以北、東北部低溫約12、13度、其他地區約14、15度，局部地區可能會更低一些；另外在華南雲雨區影響期間，北台灣高溫約14、15度，其他地區16至20度，整天偏濕冷。

葉致均說，雖然10日（初一）之後水氣減少，但因輻射冷卻影響，北台灣低溫普遍仍在12、13度之間，西半部日夜溫差大；預估11日（初二）白天各地高溫可回升至20度以上，目前觀察這波冷空氣會在12日（初三）減弱，後續天氣逐漸好轉。

葉致均提到，在7日至9日之間，若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山不排除會有降雪的機會；另外明天清晨西半部地區及馬祖有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳清芳）1130204