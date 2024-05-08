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緯創4月營收創同期新高 估AI伺服器逐月成長

2024/5/8 18:11
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（中央社記者吳家豪台北8日電）代工廠緯創今天公布4月合併營收約新台幣726.43億元，受到季底拉貨墊高3月基期影響，月減19.13%，但年增16.93%，創歷年同期新高；累計今年前4個月營收約3108.71億元，年增13.4%。

緯創4月筆記型電腦出貨160萬台，月減30萬台；4月桌上型電腦出貨70萬台，月減20萬台；4月顯示器出貨80萬台，月減5萬台。

緯創向中央社記者表示，4月營收月減原因之一是不再認列印度廠業績，加上3大產品線出貨皆下滑。不過，4月通用型伺服器與人工智慧（AI）伺服器出貨均較3月增加，看好今年AI伺服器出貨逐月成長，全年目標維持三位數成長。

展望第2季，緯創預估筆電出貨將季增5%至10%，桌機將季增雙位數，顯示器有望季增個位數，伺服器將季增雙位數。（編輯：林淑媛）1130508

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