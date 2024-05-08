嘉義檢警環聯手破獲假整地真濫倒集團 逮6人法辦

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義地檢署、嘉縣警局與環保局聯手破獲不法掩埋廢棄物集團，以整地名義在嘉義縣多處承租土地，掩埋、傾倒來路不明廢棄物，4月底將犯嫌顏男等6人查緝到案，依法送辦。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，番路鄉一處農地日前遭人曾非法傾倒廢棄物，警方研判是有組織犯罪行為，在檢察官指揮下與環保局共組專案小組，進行長期蒐證、擴大偵辦。

警方指出，專案小組發現犯罪集團去年上半年起陸續在番路鄉、民雄鄉及水上鄉等處，透過土地仲介尋找地皮後，謊稱承租土地將整地、填平地勢以利放置大型機具、土方車輛，卻將來路不明廢棄物，挖地掩埋在承租場所內。

刑事警察大隊、少年警察隊、民雄分局及水上分局等單位，4月底兵分多路將涉案犯嫌顏男等6人查緝到案，依違反廢清法等罪嫌送辦，並持續循線向上溯源釐清廢棄物來源及查緝相關不法業者。

嘉義縣警察局長林宏儒呼籲民眾，居家環境如見不明工程施工或不尋常大型車輛（砂石車、貨運車）進出，請撥打110報案專線或通報相關主管機關。（編輯：陳仁華）1130508