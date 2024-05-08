遠東銀蓋總部大樓 依土地持份擬分攤經費4.8億

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（中央社記者羅元駿台北8日電）遠東銀行董事會今天通過，與遠揚建設簽訂自地委建合約，用以興建總部大樓，預計總興建費用為新台幣24億8544萬元，遠東銀依照土地持份19.5429%，分攤金額為4億8572萬元。

遠東銀行今天召開重大訊息記者會，說明董事會通過關係人交易案。

遠東銀執行副總經理暨發言人林建忠說明，總部大樓將自地委建與遠揚建設簽訂委託興建契約，而土地為先前購入的信義區三小段35之1、35之2，以及35之4地號的部分土地案。

林建忠說明，3筆土地共1687.35坪，並已於2023年1月10日完成土地買賣過戶；今天董事會通過此委建案，委託遠揚建設洽請建築師、營造公司及建築經理公司進行規劃、設計、施工、施工管理。

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遠東銀早在2020年11月5日發布重訊宣布購入信義區土地案，土地面積為329.8坪，單位價格每坪610萬元，總交易金額為20.11億元。

遠揚建設為遠東集團關係企業，根據遠東集團網站簡介，遠揚營造成立於1982年，除承建集團內部各項工程外，亦承攬大型公共工程，具代表性工程有台南鹽水溪橋、新莊棒球場、板橋新站地下停車場、高雄捷運 CR3 區段標工程、台中生活圈快速道路、台中車站改建工程、台北及台中捷運區段標等工程。（編輯：潘羿菁）1130508