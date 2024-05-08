台驊第1季每股賺1.88元 看好海運第2季營運

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台驊國際控股第1季稅後淨利新台幣2.88億元，年增9.36%，每股稅後淨利（EPS）1.88元。展望後市，台驊指出，今年各航商美國線長約價優於去年，另預計五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動海運第2季營運表現。

台驊今年第1季營收46.57億元，年增38.31%，創近5季來新高，毛利率17.78%，淨利率6.2%。

展望第2季海運市場，台驊表示，2024年運力供過於求趨勢仍未改變，因紅海事件影響，多數航商仍以繞行好望角為主要往來歐洲市場航道，配合嚴格控艙經營模式，短暫縮減運力過剩缺口，同時透過加徵綜合附加費 （GRI）確保運價維持在獲利水準之上。

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台驊指出，2024年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價格優於2023年，同時中國第1季經濟成長超於預期，加上美國消費力道持續強勁，顯示未受到高通膨環境縮減購買意願，預計在五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動第2季營運表現。

空運部分，台驊指出，海運市場的不穩定和中國電商的崛起是推升航空貨運增長的重要因素，因此，台驊空運事業部第2季營運趨勢仍以電商產品為主，旗下空運營運團隊藉由電商業務的蓬勃發展契機，深化與航空公司合作關係，成功取得多家航空公司往來歐洲及美洲穩定艙位，第2季將陸續進軍其他電商客戶群，配合年中購物旺季需求，擴大營運表現。（編輯：黃國倫、潘羿菁）1130508