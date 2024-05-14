貨櫃三雄續揚 陽明盤中強漲逾9%

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（中央社記者賴言曦台北14日電）海運市況轉好，陽明、萬海首季分別繳出每股稅後盈餘2.69元、1.65元的成績單，萬海昨天應台灣證券交易所要求公告4月每股盈餘達0.84元，牽動貨櫃三雄買氣續揚，陽明今天盤中高點漲逾9%，長榮、萬海漲逾5%。

貨櫃三雄今天追漲買盤持續，陽明盤中高點至72.8元，漲幅9.3%；長榮高點至217.5元，漲幅5.8%；萬海盤中高點75元，漲幅6.9%。

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萬海、陽明近日陸續公告首季財報，萬海每股盈餘為1.65元，一掃去年同期及第4季的虧損陰霾，陽明則繳出每股盈餘2.69元佳績；長榮預計今天下午董事會後公告第1季財報，法人認為，長榮節能船隊、航線布局完整，營運表現看佳。

針對海運市況，貨攬業者台驊指出，中國五一長假過後美國線需求湧現，主因是紅海事件導致歐洲線船舶有繞行問題，影響不少運力供給，使船舶空班增加，貨櫃也不夠，帶動第1季需求年增20%；預計在運價、需求皆好下，第2季市況將優於第1季，第3季雖是旺季，但變數仍多，實際市況須觀望。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130514