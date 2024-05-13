台驊進軍共享辦公室市場 拚年底前出租率75%

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（中央社記者賴言曦台北13日電）台驊投控多元投資，透過子公司韻驊進攻共享辦公室市場，預估滿租每月收益可達新台幣200萬元，董事長顏益財指出，目前出租率2成，預估今年底前會達成出租率75%損益兩平目標。

台驊今天舉辦記者會，展示進軍共享辦公室市場成果。台驊表示，企業租賃傳統辦公室時，常需支付高昂租金、裝修和設備費用，但選擇共享辦公室，企業能根據需求靈活控制成本，創業家無需額外投資專業設施和資源，得以專注於核心業務發展。

顏益財說明，韻驊首間共享辦公室總公位194個，其中20%已出租，預估滿租後每月收益可達200萬元；若包含會議室、活動場地收入等其他貢獻，年收益約可達2700萬元，優於過去以傳統辦公室方式出租的月租金90萬元。

顏益財指出，首間共享辦公室出租率約75%就可達損益兩平，預估今年底前可達標，達標後就會規劃設置第2個共享辦公室，擴大相關投資。

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高力國際業主代表服務部董事黃舒衛接受中央社記者採訪時分析，目前各家共享業者仍積極在找拓點機會，信義計畫區是供不應求的熱區，是各家持續加碼的商圈。

黃舒衛舉例，揚昇忠孝大樓附近共享辦公室業者經營效益就不錯，也是外商品牌進駐台北的重要據點；一路之隔的三連大樓、統一國際大樓也都有商務中心、共享辦公業者插旗，對於新創、外商、中小企業、自由工作者來說，共享辦公空間是進軍一級商圈最好的跳板。（編輯：張良知、張若瑤）1130513