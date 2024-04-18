長榮：下半年有3挑戰 長約談判看法樂觀

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（中央社記者賴言曦台北18日電）長榮海運今天表示，隨著美國線長約進入談判期，目前預估簽約數量、進度及價格，「基本上是比較樂觀」，但航商下半年還是要面對3大挑戰，分別為美東碼頭勞資協商、地緣政治及環保法規帶來的影響。

長榮今天召開法人說明會，總經理吳光輝表示，今年對航商來說，由於船舶供給大於需求，因此供需關係壓力較大，但在紅海事件等地緣政治因素影響下，支撐第1季現貨運價表現優於去年合約價，使客戶簽約態度陷入遲疑。

不過就各方面訊息看，紅海事件短期內難落幕，且歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病），客戶更在意供應鏈穩定性，加上隨著時序進入4月，客戶開始感受到時間壓力，預估按當前情況，今年簽約數量、進度及價格，基本上是比較樂觀的。

至於下半年市況部分，長榮表示，航商仍需要面對3大挑戰，首先是美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，根據過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程也可能發生拉鋸情況。

第2是美國總統大選及中東地區地緣政治、戰爭風險；第3則是歐洲的環保法規及國際海事組織（IMO）的法規變化。

至於是否考慮復航紅海，吳光輝表示，由於載運貨物價值較高，且也要考慮船員安全，因此除非能保障安全性，否則長榮對恢復紅海航線的態度比較遲疑，傾向不復航紅海航線。

至於聯盟合作部分，吳光輝表示，當前地緣政治等因素紛擾，但海洋聯盟間的合作仍將持續到2025年3月31日，合作運力480萬TEU（20呎櫃），目標讓聯盟成為不確定時代下的穩定因素。

船隊布局方面，吳光輝指出，2025年起24條甲醇雙燃料船將陸續交船，排碳只有傳統燃油的2%，還可透過碳捕捉器再進一步減碳逾40%，未來會持續隨技術更新，進一步提高碳捕捉效率。

長榮3月營收新台幣301.09億元，月減0.2%，年增37.46%，累計前3個月營收886.3億元，年增32.63%。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130418