長榮股東會兩派律師鬥法 小股東關切分家爭議

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（中央社記者賴言曦台北28日電）長榮今天召開股東會，小股東針對長榮集團創辦人張榮發長子張國華等人被告一事頻發言，董事長張衍義回應，對此感到遺憾、無奈；有小股東希望長榮反告提告股東，長榮律師陳錦旋表示，猜測公司不會這麼做，以免遭質疑威脅股東。

長榮海運今天召開股東會，出席率71.48%，通過每股配發10元現金股利。

股東會中，投保中心先針對長榮海運遭台灣證券交易所裁罰一事進行提問，張衍義表示，5月6日收到證交所來函，因內控有缺失，要求文到5天內繳交新台幣20萬元違約金；長榮海運當時先繳交20萬元違約金，收集完整資料後已向證交所提出申覆，提請撤銷原先處置。

另外，長榮集團分家爭議也成為今天焦點。長榮股東、律師林文鵬4月22日前往台北地檢署，按鈴控告張國華、長榮董事柯麗卿，涉嫌於長榮海運去年8月14日處分長榮航空股票重大消息公布前買賣長榮海運股票，涉違反證券交易法內線交易罪，並指控長榮海運及子公司向巴拿馬長榮國際（EIS）進行近300億元的股權及不動產交易，恐造成長榮海運鉅額損失。

有小股東表示，相關事件已影響長榮海運股價及營運，希望公司對提告小股東反提出告訴。

陳錦旋表示，有小股東以巴拿馬長榮PP（Permanent President，常任董事長）不是張國華做文章，並指長榮國際巴拿馬交易無效，導致300億元蒸發，但長榮是一間嚴謹的上市公司，交易時不會不去弄清楚長榮國際巴拿馬的代表是誰。（編輯：張良知、楊凱翔）1130528