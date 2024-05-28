長榮：地緣政治效益延伸 樂觀看第3季旺季

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（中央社記者賴言曦台北28日電）長榮海運今天召開股東會，總經理吳光輝分析海運市況，今年運力仍供過於求，但地緣政治效益從第1季延伸到第2季，可樂觀看待第3季旺季，但實際暢旺程度仍待時間證明。

觀察長榮2023年各航線占營收比例，美洲線占比42%，歐洲線26%，亞洲線19%，其他航線13%；長榮表示，目前各航線裝載率在9成以上。

長榮指出，今年北美年度合約運價呈微幅上漲趨勢，長約貨量占比約5到6成；歐洲線長約價格依合約談判時程而有不同的上調幅度，長約貨量占比約2成。

談到營運展望，吳光輝表示，從國際運價指數可觀察到市場供需關係變化很大，但長榮收入起伏卻不會很大，主要就是透過長約求基本量，達到風險控管機制，「海水退去之後，我們（長榮）還存在」。

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有股東關心紅海事件對運力的影響，吳光輝表示，紅海事件不只造成歐洲塞港，連運轉效率高的新加坡也開始塞港，導致歐洲線空班很多。外界以為航商故意控管運力，但當前是高運價環境，航商沒道理控管運力；而在市場有效運力減少下，長榮將持續調整船隊，提高整體營運韌性來因應。

針對長榮採取造櫃而非租櫃，吳光輝說明，第1季就留意到紅海事件導致航商繞行、巴拿馬運河乾旱等問題，市場因船期拉長而面臨缺櫃問題，長榮以造櫃因應，主要是租櫃每次租期約5到7年，但整體航運市場結構其實不佳，而紅海事件、巴拿馬運河乾旱是短期影響因素，若相關事件落幕、運價拉回，後續如何因應是長榮必須考量的部分，而造櫃殘值比租櫃高也是考量因素之一。（編輯：楊凱翔、張良知）1130528