美菲軍演 近台灣海上擊沉中國製菲律賓退役艦

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（中央社記者陳妍君北伊羅科斯省8日專電）美菲兩國「肩並肩」聯合軍演即將進入尾聲，約2000名菲律賓和美國軍人今天在鄰近台灣的北伊羅斯科省進行海上攻擊實彈演習，擊沉一艘中國製的菲國海軍退役補給艦。

菲律賓和美國正舉行為期3週的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，演習將於10日閉幕。這項演習今年動員逾1萬6800名美菲澳軍人，並首度有法國巡防艦參與，規模超越歷年。

美菲軍人今天在菲律賓西北部的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）舉行海上攻擊演習，以陸海空武器擊沉停泊在距海岸8.5海里的假想敵艦。

演習首席策劃官阿薩夫（Omar Al Assaf）告訴中央社，約1500名菲律賓軍人和500名美國軍人參加今天的演練。演習內容是「由空軍、海軍和地面炮兵進行的海上攻擊。任務是阻止侵略者登陸菲律賓」。

阿薩夫說，菲律賓海軍快速攻擊攔截艇（FAIC）今天率先發動攻擊，發射長釘（Spike）非瞄準線（NLOS）飛彈，擊中菲律賓海軍退役補給艦「卡利拉雅湖號」（BRP Lake Caliraya）的上部結構。

他表示，菲律賓空軍接著派出阿古斯特維斯特蘭（AgustaWestland）AW109直升機射擊這艘假想敵艦；菲國海軍巡防艦也發射向韓國採購的海星（C-Star）地對地反艦飛彈，擊中卡利拉雅湖號後側，船艦開始緩緩下沉。

阿薩夫說，菲律賓空軍的FA-50戰機和美軍F-16戰機分別發射AGM-65小牛飛彈及GBU-54導引炸彈，多次擊中船艦的上部結構。美軍AC-130空中砲艇再發射105毫米榴彈炮，菲律賓陸軍炮兵最後發射155毫米榴彈炮，成功擊沉假想敵艦。

針對美菲軍演擊沉中國製造的假想敵艦，中國外交部發言人林劍7日在例行記者會上說：「有關國家應當停止海上侵權挑釁，停止挑動對抗，多做有利於促進地區和平穩定的事，而不是使用『精神勝利法』搞自我安慰。」

不過，阿薩夫受訪時表示：「保衛國家是我們的工作，不僅僅是為了特定的人或國家。」

阿薩夫說：「無論有沒有他們（中國），我們都會這樣做（進行軍演）。」

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，持續強化菲律賓北部防禦。肩並肩軍演今年演習地點集中在菲律賓北部及西部靠近南海處，美菲特種部隊還在距台灣不到200公里的巴丹群島（Batanes）舉行奪島演習。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）去年曾告訴中央社，若中國入侵台灣並希望阻撓敵人從南方接近台灣，控制菲國北部的巴丹群島將是關鍵。（編輯：馮昭）1130508

美菲「肩並肩」聯合軍演8日在鄰近台灣的北伊羅斯科省進行海上攻擊實彈演習。圖為菲律賓陸軍炮兵填充155毫米榴彈炮。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年5月8日