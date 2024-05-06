南海局勢升溫 菲律賓：不加劇緊張也不用水砲
2024/5/6 14:02
（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓上週指控中國海警發射水砲造成兩艘船受損。在南海情勢持續緊張之際，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，不會在南海使用水砲或任何攻擊性武器。
路透社報導，小馬可仕告訴媒體，菲律賓最不想做的事就是加劇南海戰略航道的緊張局勢。
小馬可仕說：「我們不會跟隨中國海警和中國船隻走這條路。」他還說，菲律賓海軍和海警的任務是緩和緊張局勢，沒有計劃在船上安裝水砲。
中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。
中菲兩國近月在南海頻頻對峙，馬尼拉上週抗議北京在南海有爭議的淺灘對菲律賓船隻使用水砲，認為這是騷擾和「危險操作」。
南海是每年逾3兆美元船運貿易的重要通道，中國聲稱擁有南海大部分地區主權，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊也聲稱擁有部分主權。
常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年裁決認為北京的主張沒有法律根據，但中國拒絕接受這項裁決。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1130506
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