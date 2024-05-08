投資人評估利率前景 亞股走勢不一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港8日綜合外電報導）隨著全球這波反彈走勢在缺乏重大題材刺激，逐漸失去動能的情況下，亞洲股市今天走勢不一，投資人則是在評估貨幣政策的前景。

歐洲股市昨天雖走穩，但上週受美國就業數據低於預期，升高聯準會降息預期鼓舞而走高的華爾街股市，昨天表現不溫不火。

隨著下一個重要通膨數據要等到下週才會公布，加上許多重量級財報都已經出爐，投資人目前將焦點放在央行首長的談話，希望從中一窺他們的政策計畫。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，他認為借貸成本可能將維持高點一段時間，等聯準會官員確定物價已在掌控之中，以及通膨回到目標2%。

前一天的美股道瓊和標普指數微幅收漲，以科技股為主的那斯達克指數則是收低。

亞洲股市今天走勢不一，日股基準日經指數收跌1.6%，來到38202.37點。

香港股市連續10個交易日收漲後，今天第2天回落。恆生指數收跌0.9%，來到18313.86點。

上海綜合股價指數收跌0.6%，來到3128.48點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北和馬尼拉股市都收漲，新加坡、威靈頓和雅加達股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130508