各地高溫34度 中部以北留意午後局部雷陣雨
2024/4/29 08:10（4/29 08:19 更新）
（中央社台北29日電）中央氣象署表示，今天上午中南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，各地高溫都有機會來到攝氏31至34度，尤其南部近山區及東南部地區容易出現局部36度以上高溫，東南部地區並有焚風發生的機率，外出請多補充水分並做好防曬工作。
馬祖容易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊；北部沿海空曠地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風，上述地區活動請多留意。
近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏南風至西南風，迎風面擴散條件佳，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130429
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