健康台灣論壇最終場 賴清德當面聽取醫界建言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）健康台灣推動聯盟已完成5場分區論壇，今天最終場邀來總統當選人賴清德，當面聆聽醫界建言。論壇召集人陳志鴻強調，這不是結束，而是開展未來，提供務實具執行性的政策選擇。

總統當選人賴清德選後啟動國家希望工程議題論壇「健康台灣」，截至4月14日，已辦完北中南東共5場分區論壇，總計超過1200名專業醫療及醫事人員參與。

最終場今天下午在台北榮民總醫院舉辦，共計10個主題，包括通過健康憲章、增加心理健康支持、持續提升醫療服務品質、全面優化兒少醫療照護等。

「健康台灣」論壇召集人、前成大醫院院長陳志鴻致詞指出，每個題目都是從總統高度去設想，不是從個人專業立場，希望能正本清源，治標更要治本，回到從醫初衷，這是論壇中心想法。

陳志鴻說，論壇從3月23日起在高雄起跑，走過花蓮、彰化、台中、新北等地，每場都是採取開放式報名，雖然時間有限，但與會者仍可以透過書面提出意見，經仔細詳閱後都會交給相關單位。

他強調，滾動式整理各界人士的意見後，將擬定建言文本，今天完結篇論壇，「不是結束，而是開展未來」，做為民間專業團體對於520新政府，如何具體實行「健康台灣」政策的基礎，也提供新政府務實具執行性的政策選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北榮院長陳威明致詞表示，總統當選人賴清德是台灣是第1名具有醫師背景的總統，對台灣醫界莫大鼓舞，健康台灣是全民與醫界共同期待的目標，大家才能好好過生活、帶動台灣經濟，從幼兒、婦女到高齡長者，離島偏鄉到城市，從身體健康到心理健康，在更妥善合理的健保制度下，可以確保醫療品質，讓民眾健康，縮短不健康餘命。

陳威明分享，他在亞東醫院場聽成大醫院營養部主任郭素娥演講時，提到低醣飲食等飲食方式，可減少三高、肥胖，深感認同，健康台灣就從今天的台灣健康論壇開始，這次準備的點心沒有甜食，咖啡也沒有糖包，北榮以後辦任何會議都不會有甜食。（編輯：陳政偉）1130427